Preoccupazione Fonseca, come cambia la Roma senza la proroga dei contratti in scadenza

La Fifa spaventa la Roma e non solo. Emilio Garcia Silvero, legale della massima organizzazione mondiale calcistica, è sembrato drastico domenica a Cadena Cope: “Non possiamo prorogare la scadenza dei contratti oltre il 30 giugno – ha raccontato -. I giocatori potranno liberarsi, ma non potranno firmare per altri club, non aprendosi la finestra di mercato il 1 luglio. Per i prestiti, in teoria a fine giugno dovrebbe esserci il ritorno alle squadre di provenienza, ma non potrà avvenire l’iscrizione in lista fino all’apertura effettiva del mercato”. Tradotto, diventerebbe una bella gatta da pelare. A Trigoria, per esempio, sono diverse le situazioni in essere e cambierebbe non poco l’ossatura della squadra di Fonseca che perderebbe su tutti Smalling e Mkhitaryan. Concetto che poi si allargherebbe anche a Zappacosta e Kalinic, tutti calciatori arrivati la scorsa estate in prestito e che farebbero ritorno nei propri club.

Di contro il tecnico portoghese avrebbe indietro calciatori sul quale la Roma e lo stesso allenatore avevano deciso a inizio stagione di non puntare. Florenzi, Schick, Nzonzi e Karsdorp sono solo 4 nomi, ma a questi si aggiungerebbero anche Defrel, Olsen e Antonucci. Una rivoluzione totale, l’ennesima di un’annata già particolarmente difficile da gestire per chiunque tra infortuni e stop forzati. L’ex Shakhtar è preoccupato e qualora non si risolvesse diversamente concluderebbe la stagione con il ritorno di Fazio titolare al fianco di Mancini e senza più un’alternativa a Pellegrini sulla trequarti considerate anche le condizioni fisiche di Pastore. Una mano non potrà arrivare neanche da quei giocatori in scadenza di contratto e che il 30 giugno sarebbero svincolati (vedi Pedro del Chelsea, seguito dai giallorossi). Perché è vero che questi calciatori saranno in grado di liberarsi dal proprio club di appartenenza e di firmare con un altro, ma con l’apertura ritardata del calciomercato, non potrebbero comunque essere inscritti alla lista della nuova società. Un bel problema al quale obbligatoriamente andrà trovata una soluzione.