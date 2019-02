Pres. Atalanta: "Coppa Italia? Calma, mancano 8 punti alla salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato al Corriere di Bergamo. Queste alcune battute: "La vittoria in Coppa Italia contro la Juventus? Diciamo che in questi ultimi 2 anni e mezzo le gioie, gli eventi positivi sono andati oltre ogni aspettativa. Stiamo inanellando record su record di una società che ha oltre 100 anni, scrivendo una nuova storia. E questo va ascritto al merito di quanti operano e lavorano in società, tutto lo staff, i ragazzi, i tecnici, i dirigenti e mio figlio Luca. Per i ragazzi ho finito gli aggettivi: stratosferici, straordinari, incredibili. Tutti si meritano il massimo dei voti e i tre gol, insieme alla bravura di Castagne e Zapata, hanno finalizzato il lavoro, l’impresa di tutta la squadra. Ora la Fiorentina in semifinale? Calma, calma. Per quella abbiamo tempo un mese. Adesso guardiamo al Cagliari di lunedì prossimo e facciamolo senza mollare di un centimetro e con tanta umiltà. Mancano 8 punti alla salvezza".