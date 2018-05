Pres. Atalanta: "Milan senza Europa? Dispiacerebbe, se l'è meritata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mi dispiacerebbe se il Milan perdesse l'opportunità di giocare in Europa League per ragioni non sportive". Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, commenta così il deferimento dell’Uefa per le violazioni del Fair play finanziario. "Si è conquistato sul campo il sesto posto e quindi anche il diritto di giocarsi la competizione senza passare dai preliminari", spiega il proprietario nerazzurro. Di fronte all’ipotesi di subentrare ai rossoneri evitando di iniziare dal secondo preliminare del 26 luglio, Percassi non si sbilancia: "Non so se sarebbe meglio o peggio iniziare direttamente ai gironi, bisogna chiedere al mister", le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.