Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha svelato alcuni retroscena sulla cessione di Nahitan Nandez al Cagliari. Ecco le parole riportate da Diario Olè: "Il giocatore ha chiesto di lasciare il club e il Boca ha imposto un prezzo per la cessione. Il suo agente ha detto che c'era l'offerta, ma poi quando sono arrivati in Italia non era vero. Abbiamo chiesto 20 milioni, ma loro sono arrivati a 16. Abbiamo rinunciato ad una parte, il Boca non voleva venderlo. L'agente ha rinunciato al 50% delle commissioni e il giocatore ad una sua parte", le parole del numero uno degli xeneizes.