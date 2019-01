© foto di Imago/Image Sport

Il vecepresidente del Cruzeiro, Itair Machado, ha parlato al portale O Tempo di un'offerta arrivata dall'Italia per l'estremo difensore Gabriel Brazao, seguito anche dalla Roma: "L'agente del giocatore ha portato al presidente un offerta da 2,5 milioni di euro. La stiamo valutando, non è molto alta. Posso dire che è arrivata dall'Italia. Ma non posso dire il nome del club finché non l'avremo accettata".