Pres. Empoli: "Di Lorenzo meglio di Hysaj. Farà strada con Rasmussen"

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare l'avvio stagionale degli azzurri: "C’è un po’ di rammarico perché ci manca qualche punto. Abbiamo grande fiducia, la squadra tiene bene il campo ma concretizza poco. Siamo stati anche sfortunati, abbiamo colpito otto legni, ma nonostante ciò non possiamo appellarci alla fortuna. Dobbiamo lavorare per acquisire uno spirito da battaglia, perché il campionato ha bisogno anche di quello. I migliori dell'Empoli? Oggi come oggi Di Lorenzo e Rasmussen, giocatori che nel breve termine possono giocare in squadre importanti. Rasmussen è un '97, per necessità sta facendo il centrocampista centrale, ma lo vedo meglio nel suo ruolo da difensore. Di Lorenzo penso abbia valori superiori a quelli di Hysaj. Gli altri giocatori sono in una fase dove devono completarsi, mi riferisco per esempio a Bennacer e Zajc. Settore govanile? Negli ultimi anni abbiamo un po’ trascurato l’affiliazione con le scuole calcio. La Fiorentina invece mi risulta che stia facendo un ottimo lavoro sotto questo punto di vista".