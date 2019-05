Pres. Empoli: "Fiorentina? Siamo motivati e sul pezzo. Traore sta bene"

© foto di Federico De Luca

"Siamo molto concentrati in vista della gara con la Fiorentina. In settimana ho ritrovato la squadra, lo staff e l'allenatore molto motivati e sul pezzo. E' una partita molto importante per noi perché potrebbe riaprire scenari importanti di salvezza in caso di risultato positivo". Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, presenta così ai microfoni di Firenzeviola.it la prossima cruciale sfida di campionato contro i viola.

In questo senso, inoltre, il presidente del club toscano ha risposto anche alle domande su Traore e Rasmussen, due giocatori acquistati dalla stessa Fiorentina nel recente mercato di gennaio: "Traoré? Il ragazzo sta bene, ha un cuore da atleta. A fine stagione farà ulteriori esami che richiede la Fiorentina ai fini di rendere perfetto e fuori discussione ogni giudizio o problema che si è venuto a creare. Rasmussen? È un calciatore giovane dal grande potenziale che a gennaio era sulla bocca di tutti. È stata brava la Fiorentina a muoversi per prima".