Pres. Federcalcio Albania: "Hysaj resta a Napoli, magari va via Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Secondo me Hysaj non si muoverà a gennaio". Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente della federcalcio albanse, Armat Duka, ha detto la sua sul futuro di Elseid Hysaj, per molti prossimo a lasciare il Napoli. "Credo che sarà Ancelotti ad andare via - continua Duka - poi magari a fine stagione Elseid potrebbe anche andare altrove".

Tanta Albania in Serie A.

"Ce ne sono tanti. Per me Kumbulla è già pronto per andare in una big. Peccato che Rrahmani abbia scelto il Kosovo".