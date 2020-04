Pres. Flamengo infierisce sul Milan: "Coi bonus Paquetà gli costerà 45 milioni di euro"

Eduardo Bandeira de Mello, ex presidente del Flamengo, è intervenuto a ESPN Brasile e fatto luce su quanto il suo club incasserà per la cessione di Paquetà al Milan con tutti i bonus: "Paquetà è stato ceduto per 35 milioni di euro, ma i bonus, che probabilmente verranno raggiunti, porteranno il valore sui 45 milioni di euro. Hanno anche aperto dei processi interni ma non ho ceduto il giocatore sotto il suo prezzo di mercato".