© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabigol è diventato un vero e proprio eroe per il Flamengo, grazie alla doppietta in finale di Libertadores che ha regalato il successo ai brasiliani contro il River Plate e il presidente del club rossonero, Landim, spera di riuscire a trattenerlo. "In nessun altro posto sarebbe felice come qui, spero di cuore che resti", le parole del numero uno del Flamengo, ma come riporta La Gazzetta dello Sport sarà complicato convincere l'Inter a cederlo per una cifra vicina ai 20 milioni più bonus, prezzo che i nerazzurri avevano fatto in estate. Serviranno almeno 30 milioni per strapparlo al club di Suning.