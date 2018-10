Pres. Frosinone: "Il Palermo non è salito per arroganza e presunzione"

© foto di Federico Gaetano

Il Frosinone si è rivolto alla giustizia ordinaria per contestare la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che lo ha costretto a giocare due turni in campo neutro per i fatti accaduti nella finale di ritorno dei play off del 16 Giugno scorso fra Frosinone e Palermo: "Era inevitabile - dice il patron del club Maurizio Stirpe al periodo Fiuggi- vista la profonda illogicità ed ingiustizia della pronuncia del collegio di garanzia del CONI, che non solo non ha tenuto conto di ben sei referti concordi riguardo alla regolarità della gara tra Frosinone e Palermo, ma ha voluto anche creare i presupposti per influenzare la Corte di Appello verso l’inasprimento delle sanzioni che la nostra società aveva già ricevuto e questo non è compito che può essere svolto dal Collegio di Garanzia del CONI. Si vuole continuare a dare un immagine esagerata e distorta di quello che è successo effettivamente quella sera, con ciò assecondando gli interessi di chi vuole trarre vantaggio da questa situazione. Quella sera il Palermo ha perso meritatamente sul campo e aggiungo anche una cosa: se non ha vinto e non è andato in serie A, è solamente per eccesso di prepotenza, arroganza e presunzione".