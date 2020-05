Pres. Getafe: "ADL mi chiama ogni 3 giorni". Il Napoli risponde: "Non sa nemmeno chi tu sia"

Il Napoli risponde, a modo suo, al presidente del Getafe dopo le sue ultime dichiarazioni a Radio Marca sui fitti contatti col patron azzurro Aurelio De Laurentiis per parlare di mercato .

"È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella", è il testo del polemico tweet del club partenopeo, che ha voluto così smentire categoricamente il suo presunto interesse per il laterale attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona al Getafe, Marc Cucurella.

In tema di Fake News (non ci stancheremo mai di dare battaglia alla manipolazione dell’informazione), leggiamo che il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cucurella e che, addirittura, il presidente De Laurentiis chiamerebbe il presidente del Getafe “ogni tre giorni”(Continua) — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 8, 2020