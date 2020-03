Pres. Getafe: "Inter? Non definitivo, ma non possiamo viaggiare. Decideremo stasera"

Il presidente del Getafe, Angel Torres, ha parlato ai media al Coliseum Alfonso Perez. "Non sono medico, finché non abbiamo niente di definitivo, nulla. Ogni giorno è più complicato, vediamo cosa consigliano gli specialisti. Il governo ha approvato un decreto che mi pare buono, vedremo quale sarà quello del governo italiano. Se dice lo stesso non potremo viaggiare, potrebbe essere rinviata o cancellata. Non abbiamo paura, ma responsabilità e preucazioni. La UEFA non ha detto nulla al momento, stiamo in contatto diretto con la commissione di viaggio, stasera decideranno".