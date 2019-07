Pres. Lecce: "3-4 innesti. Babacar e Magnani? Non faccio nomi"

© foto di Stefano Di Bella

Al termine del match vinto contro il Frosinone, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato in sala stampa il mercato giallorosso: "In questi giorni sono stato tre giorni qui in ritiro insieme al ds Mauro Meluso. Ci sono 3/4 innesti da fare, e abbiamo notato un'accelerata nelle ultime ore - riporta TuttoLecce.net -. Vedremo nella prossima settimana l'evolversi delle cose. Ci siamo riuniti, insieme a tutta la società e, di comune accordo, abbiamo deciso di effettuare degli importanti sforzi economici sul fronte mercato. Babacar e Magnani? Non faccio nomi ma, come detto prima, siamo pronti a fare investimenti importanti in generale".