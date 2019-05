© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato dopo la promozione in Serie A della formazione salentina: “Emozione straordinaria, non ci ha regalato nulla nessuno, ci siamo conquistato tutto da soli contro ogni previsione. Speravo in un campionato tranquillo, non pensavo che in un campionato cosi pieno di big potessimo arrivare così in alto. Oggi è stato il compleanno più bello della mia vita. Ci siamo meritati la serie A, il nostro è stato un campionato pulito sia in campo che nella gestione del club“, riporta Pianetalecce.it.