Pres. Lecce: "Incomprensibile la direzione di gara con la Fiorentina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria del suo Lecce sul campo della Fiorentina nella serata di sabato, Saverio Sticchi Damiani, numero uno del club salentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da SoloLecce.it: "E' stata una vittoria molto bella, siamo contentissimi, un premio per tutti. Siamo arrivati qui con tantissime assenze, ma i ragazzi hanno fatto tutti bene, hanno dato il massimo, posso dire che hanno fatto la gara perfetta. La direzione arbitrale? C'erano due rigori, quelli su Farias e Shakhov. Non li ha assegnati l'arbitro, non è intervenuto il VAR. È qualcosa di inspiegabile, mi sembra incredibile. Non capiamo davvero. Le prestazioni dei singoli? La Mantia è stato inappuntabile, prezioso, Gabriel fondamentale, come tutti in difesa dove abbiamo chiuso senza subire gol ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Sono contento per l'ingresso di Vera Ramirez, anche lui ha contribuito al sacrificio finale di tutto il gruppo. Liverani ci ha messo del suo, con lettura tattica della gara, perfetta, e cambi oculati".