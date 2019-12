© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A chiudere il 2019 del Lecce, l'anno che ha riportato i salentini in Serie A dopo una lunga assenza, ci ha pensato il presidente Saverio Sticchi Damiani con un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno. Fra i temi toccati anche quello legato al mercato invernale che sta per iniziare: "I nomi che sono circolati? Quasi tutti fantasiosi. L’unico reale è quello di Ionita del Cagliari. Quando abbiamo ipotizzato di arrivare a lui non giocava. Negli ultimi tempi è stato schierato spesso. Dubito che il Cagliari se ne priverà. I rinforzi arriveranno, ma dovranno esserci anche le uscite. Farias? Il brasiliano ha scelto il Lecce tra tante proposte e solo noi abbiamo accettato di fare dei sacrifici economici per averlo. La Mantia? E’ uno dei calciatori ai quali sono più affezionato perché incarna la volontà, la voglia e la determinazione con le quali abbiamo raggiunto la Serie A. Come abbiamo sempre fatto, qualora i calciatori ricevessero una proposta irrinunciabile alla quale dovesse seguire un’offerta altrettanto importante al nostro sodalizio, allora decideremo di comune accordo".