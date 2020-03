Pres. Liguria: "Nelle prossime ore decideremo come dovrà svolgersi Samp-Verona"

vedi letture

Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha pubblicato un post su Facebook inerente la situazione in regione sull'allarme CVID-19, soffermandosi anche su Samp-Verona: "Buona domenica amici. La notte non ha portato significativi cambiamenti della situazione in Liguria per quanto riguarda il coronavirus. In tutta la regione si registrano pochissimi nuovi casi e tutti da tempo tracciati. Ad Alassio e Laigueglia la nostra Protezione Civile sta lavorando per riportare a casa i gruppi di turisti entrati in contatto con casi di contagio. Il Governo ha pubblicato oggi un suo provvedimento in cui si prevede che le scuole riaprano domani in tutta Italia, Liguria compresa (con l’esclusione delle sole Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna considerate zone ad alto contagio). La decisione è stata presa da un Comitato nazionale di esperti guidato dall’Istituto Superiore di Sanità. Ho sentito numerosi Sindaci e istituzioni del nostro territorio e siamo orientati a seguire le indicazioni del Governo. La nostra task force regionale sta comunque preparando un provvedimento specifico per alcune zone della nostra regione (il ponente savonese), dove stanno operando la nostra sanità e la nostra Protezione Civile, che potrebbe contenere limitazioni specifiche e prolungare la chiusura di scuole e manifestazioni pubbliche. Nelle prossime ore, con il Sindaco di Genova Bucci, decideremo anche come dovrà svolgersi la partita della Sampdoria, in calendario domani al Marassi. Alle 15 oggi pomeriggio ci riuniremo con Prefetti, sanità, Protezione Civile e tutte le persone impegnate nella lotta al virus per definire tutto questo. Intorno alle 18 vi informeremo di tutto. La situazione è sotto controllo. Niente panico, siamo liguri! Abbiamo superato tante sfide, non ci faremo certo piegare e intimorire da un virus che possiamo sconfiggere. A più tardi!".