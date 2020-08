Pres. Lille su Gabriel: "Arsenal o Napoli nel suo futuro. Entro domani la decisione"

Il presidente del Lille Gerard Lopez intervistato da Talk Sport ha ridotto a due le squadre in cui giocherà il difensore Gabriel Magalhaes nella prossima stagione restringendo a due club la corsa al calciatore nonostante l'inserimento del Manchester United nelle ultime ore: “È giusto dire che Napoli ed Arsenal sono fortemente interessate a Gabriel. Gli abbiamo dato tutto il tempo per prendere una decisione spiegandogli che se avessimo un accordo con due o tre club e questi fossero gli stessi allora non creeremmo alcuna gara fra questi club. - continua Lopez – Non credo di esagerare se dico che la scelta arriverà entro domani anche se non so dire quale sia la sua scelta. Gli abbiamo dato dei consigli, ma non ci piace parlarne in pubblico e sosterremo qualunque scelta farà. Arsenal? Non voglio dirlo e non voglio parlare per il giocatore".