Pres. Lione: "Non escludo che il ritorno di Champions con la Juve si giochi in campo neutro"

Il presidente dell'Olympique Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato così delle possibili conseguenze del Coronavirus sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions, in programma il prossimo 17 marzo, sul campo della Juventus: "Campo neutro? Deciderà la UEFA, ma sono avvenuti dei fatti nuovi rispetto al match d'andata. Per esempio la Juve Under 23 è stata messa in quarantena e quattro dei suoi elementi si sono allenati con la prima squadra. Spero arrivino buone notizie e, nel peggiore dei casi, non si può escludere che si giochi in campo neutro", ha dichiarato ieri sera dopo la vittoria col Saint-Etienne. Lo riporta L'Equipe.