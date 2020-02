vedi letture

Pres. Lione: "Pogba è un top, ma la Juventus ha già Rabiot. E' più tecnico e più giovane di Paul"

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, nell'intervista a Tuttosport in vista della sfida di Champions contro la Juventus, ha parlato anche del possibile futuro di Pogba: "Me lo immagino al Real Madrid, non alla Juventus. Perché, visto come è andato il ritorno al Manchester United, secondo me non tornerà in un’altra squadra dove ha già giocato. Ma è soltanto un mio pensiero, da osservatore esterno. La Juventus ha Rabiot".

Che Rabiot abbiamo visto finora in Italia? "Pogba è un top assoluto, ma Rabiot è più tecnico e più giovane di Paul. Adrien ha mostrato soltanto il 60 per cento del suo potenziale. All’inizio ha giocato poco, infatti a gennaio l'ho chiesto alla Juventus in prestito per sei mesi. Ma proprio in quel momento ha cominciato a giocare e crescere. Fidatevi di me: è un gran talento".