Pres. Lombardia: "Riapertura solo con ok dei medici. Non ci prendiamo questa responsabilità"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto il punto su quella che la Regione definisce nuova normalità: “Questa mattina, al tavolo del Patto per lo Sviluppo, abbiamo incontrato categorie produttive, università, sindacati, per discutere tutti insieme della probabile riapertura del prossimo 4 maggio. Dovrà avvenire rispettando le famose 4 D di cui abbiamo discusso in questi giorni. Anzitutto, ci dovrà essere grande rispetto per la sicurezza di tutti i lavoratori e tutti i cittadini lombardi. Sarà un nuovo modo per affrontare il lavoro e la quotidianità, quindi bisognerà prepararsi con largo anticipo per non arrivare impreparati”.

I quattro punti sono: diagnostica, dispositivi di protezione, distanziamento e digitalizzazione. Particolare attenzione allo smart working. “L’apertura - ha proseguito Fontana- è subordinata al via libera degli esperti, noi non ci prendiamo la responsabilità senza il loro parere. La quinta D sono poi i diritti: alla sicurezza, al lavoro, allo studio. I numeri di oggi sono un po’ migliori e la cosa ci rasserena. Voglio aggiungere che dall’inizio dell’epidemia sono nati negli ospedali pubblici di Milano 1.541 bambini”.