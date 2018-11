Pres. Los Angeles Galaxy: "Vogliamo continuare con Ibrahimovic"

© foto di Imago/Image Sport

Chris Klein, presidente dei Los Angeles Galaxy, ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "I nostri piani sono quelli di avere ancora Zlatan a disposizione. Ha avuto un impatto devastante con la squadra, vogliamo che faccia ancora parte della squadra per vincere insieme. Abbiamo già avuto dei contatti con lui, troveremo la soluzione migliore per lui e per la squadra".