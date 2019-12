© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Nova tv il proprietario del Ludogorets Razgrad Kiril Domuschiev ha parlato della propria squadra, che da gennaio avrà un nuovo allenatore, e smentito le voci che lo vogliono candidato alla presidenza della Federcalcio bulgara: “Il Ludogorets dimostra che nel calcio i soldi e il budget non sono tutto, nei primi anni le squadre di Sofia avevano più risorse di noi, ma questo non ci ha impedito di diventare campioni di Bulgaria. Quest’anno invece in Europa League abbiamo dimostrato di poter battere club con cinque, sei, sette od otto volte il nostro budget come il CSKA Mosca. Vrba? Volevamo trovare qualcuno che si adattasse al nostro profilo, al nostro stile di gioco. Il momento per cambiare è la cosa migliore perché c’è un periodo di pausa in cui il neo tecnico può conoscere la rosa e fare una nuova preparazione in vista non solo del campionato, ma anche dell’Inter in Europa League. - conclude Domuschiev - È impossibile che io mi candidi alla presidenza della Federazione, io e mio fratello siamo già impegnati con il Ludogorets e vogliamo continuare con questo impegno”.