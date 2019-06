Pres. Pescara: "A breve summit col Parma. Brugman? Nulla di concreto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ParmaLive.com ha intervistato stamane il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che su Brugman raffredda però le possibilità di conclusione: "Sappiamo che interessa, ma al momento di concreto non c'è nulla di che. I nostri rapporti con il Parma sono ottimi. Ci sono degli interessi reciproci su svariati calciatori, così come diceva lei. Il calciomercato però è appena iniziato, vedremo nei prossimi giorni. Un summit? Siamo rimasti che la prossima settimana dovremmo incontrarci con il Parma per provare a buttare sul tavolo queste idee. Staremo a vedere". In ballo ci sono davvero tanti nomi, ad iniziare da Galano, Kanoutè e Brunori.