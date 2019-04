Pres. Sassuolo: "Babacar è stato sfortunato, è da 20 gol a stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della gara di questa sera, ma anche per discutere di mercato e di talenti che hanno incrociato presente e passato delle due squadre, Firenzeviola.it ha parlato con il presidente del Sassuolo, Carlo Rossi. "I viola, visti gli ultimi scarsi risultati, vogliono riconquistare i propri tifosi mentre noi vogliamo centrare la salvezza certa il prima possibile. Magari già oggi all'Artemio Franchi. Entrambe sono squadre giovani e giocano un bel calcio ma tutte e due soffrono la scarsa esperienza. Sarà una gara da tripla".

Su Chiesa. "Beh a chi non piacerebbe averlo nella propria squadra. Adesso sarebbe impossibile andarlo a trattare. Secondo me è il miglior profilo in Italia, ce ne sono pochi come lui. Però è della Fiorentina e quindi non posso parlarne, posso solo dire tenetevelo stretto".

Su Babacar. "Khouma è molto affezionato a Firenze. Secondo me ha una potenzialità enorme ma per vari infortuni e per scarso minutaggio non è mai riuscito ad imporsi a Sassuolo. Nella prima parte di stagione è stato anche sfortunato perché con Boateng giocavamo con il modulo falso nueve e quindi non rendeva al meglio. Nonostante questo credo che sia un bomber da 15-20 gol stagionali".