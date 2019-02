Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco più di 24 ore separano la Lazio dalla partita di andata delle semifinali di Europa League contro il Siviglia. I rojiblancos sono arrivati a Roma e con loro c'è anche il presidente del club José Castro che, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a Fiumicino, ha commentato così la sfida: "Sarà un turno di eliminazione difficile, duro da superare. Giochiamo contro una squadra molto forte, consapevoli però di essere il club che ha vinto più volte questa competizione. I match in trasferta? E' sempre relativo, qualche stagione fa non riuscivamo a vincere una partita fuori casa e alla fine abbiamo vinto l'Europa League. Logicamente è sempre meglio giocare con il calore dei propri tifosi, ma penso che siano fasi: l'idea è rimetterci in carreggiata. Il nostro sogno è sempre quello di vincere l'Europa League. Non è facile ma si tratta della nostra competizione preferita e che cercheremo di vincere, naturalmente. Probabilmente non siamo nel nostro momento migliore, ma in questo torneo siamo come trasformati e siamo sicuri che torneremo a casa con un grande risultato. Non è un momento positivo della nostra stagione, ma già lo scorso settembre i nostri giocatori sono riusciti ad uscire da una situazione simile. Non eravamo campioni della Liga allora, non siamo i peggiori adesso. Restiamo della convinzione che la squadra possa migliorare e tornare al livello di prima".