© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, presidente della SPAL, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match di sabato contro il Napoli al San Paolo. “Avere quattro squadre alle spalle è positivo per noi, ma gli ultimi risultati non sono stati ottimi, potevamo fare meglio. Dovremo lottare fino alla fine per portare a casa la salvezza. Sarò felice di rivedere Meret, è un ragazzo eccezionale e avrà una carriera splendida, mi auguro che la sua sfortuna sia finita qui perché già ne ha avuta troppa nonostante la sua giovane età. Lazzari? Non mi occupo di calciomercato, ho chiesto al nostro ds di tenermi aggiornato solo in caso di trattative ben avviate, ho letto anche io dell’interesse del Napoli ma non c’è nulla di concreto”, ha detto.