Pres. Spal: "Contatti col Napoli. Idee Dezi e Leandrinho, vedremo Giuntoli"

© foto di Federico Gaetano

Walter Mattioli, presidente della Spal, ha parlato a Radio Crc nel corso di "Si Gonfia la Rete": "Meret è un grandissimo portiere, può diventare tra i più forti in Italia, solo che indossare la maglia del Napoli è diverso dall'indossare quella della Spal, hanno un peso diverso, però fondamentalmente è un grande portiere. Probabilmente qualche società all’estero può essere disposta ad investire anche 20 milioni, ho sentito parlare anche del Napoli, so che sono interessati, ma i soldi sono tanti, spetta comunque all’Udinese gestire le varie trattative, io posso solo consigliargli di restare un altro anno con coi e crescere in provincia. De Laurentiis è una grande persona, è stato il primo a darmi il benvenuto in A, mi ha detto che in caso di bisogno posso rivolgermi a lui per qualche prestito. Sepe? Non c’è solo lui, abbiamo qualche altra mezza idea, Dezi è un ottimo giocatore, anche Leandrinho è molto appetibile, incontreremo a giorni il ds Giuntoli".