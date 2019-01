Pres. SPAL: "Lazzari non va via. Giaccherini incedibile per il Chievo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, presidente della SPAL, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. "I sondaggi per Lazzari sono stati fatti, non solo dal Napoli. E' un giocatore da grande squadra, noi comunque abbiamo deciso di non privarcene a gennaio. Magari torneranno gli interessi a giugno, quando anche noi vedremo come muoverci. Chi è interessato sa come fare, se ne riparlerà a giugno. La rimonta col Parma di ieri? Oggi stiamo meglio rispetto a qualche settimana fa. La rimonta di ieri è stata una grande iniezione di fiducia. In questo mercato abbiamo lavorato molto, cercando di trovare più spazio per i giocatori che giocavano di meno e ora cerchiamo di rinforzarci in questi ultimi giorni di mercato. Giaccherini? Ha grandi qualità, ma il Chievo lo ha dichiarato incedibile. Non è l'unico giocatore che stiamo valutando", le sue parole.