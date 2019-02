© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, presidente della SPAL, ha parlato al termine del pareggio contro il Torino: "Sono contento perché abbiamo messo in difficoltà il Torino - riporta LoSpallino.com - Ho apprezzato il tentativo di andare in vantaggio con maggiore convinzione una volta in superiorità numerica. Abbiamo giocato una gara solida e i giocatori mi sono piaciuti. Siamo sulla strada giusta. Questa partita deve darci ulteriore fiducia dopo la bella carica conseguente alla vittoria contro il Parma. Jankovic? Mi hanno detto che è un ottimo calciatore. Uno che ha chiesto direttamente il mister perché ha caratteristiche uniche nella nostra rosa. Nei limiti del possibile, sul mercato, siamo riusciti anche a lavorare per il futuro. La prossima gara? Cercheremo di tornare contenti nonostante l'Atalanta stia attraversando un grande momento di forma".