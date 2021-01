Pres. Spezia: "Nzola? Sappiamo che lo stanno osservando. È una forza della natura"

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, a due giorni dalla sfida in trasferta sul campo del Napoli (in programma mercoledì alle 15) è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss parlando anche di mercato. "Qualche operazione va fatta per aumentare i tassi di qualità e d'esperienza della squadra. Nzola? Sappiamo che ci sono degli osservatori che lo stanno monitorando. Lui per noi è importantissimo e sta facendo davvero bene. E' una forza della natura. A settembre si parlava di Llorente, ma abbiamo provato a riportare qui Nzola, importante per la nostra promozione".