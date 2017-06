Pres. Tokyo Verdy: "Siamo interessati a Totti, ma chiede 3 milioni di euro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Francesco Totti ha ammiratori anche dall'altra parte del mondo, precisamente in Giappone. Come riportato dal portale nikkansports.com, il presidente del club nipponico Tokyo Verdy, Hanyu Hideaki ha rilasciato delle dichiarazioni nelle quali ammette di aver contattato Totti per convincerlo a giocare per la sua squadra. Ecco le sue parole: “Siamo interessati, lo abbiamo contattato, ma non ci sono stati progressi: chiede un contratto da 3 milioni di euro. Averlo qui sarebbe un sogno“.