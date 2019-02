© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter nel futuro di Nicolò Barella. Il centrocampista è il primo obiettivo nerazzurro per il centrocampo in estate: Il Corriere dello Sport racconta dell'anticipo di venerdì in Sardegna tra i due club ma dopo aver preso l'eredità di Radja Nainggolan in rossoblù, Barella potrebbe farlo anche a Milano. Per le offerte ci sarà tempo ma il mirino di Marotta è già puntato.