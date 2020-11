Presente in punizione, futuro in dubbio. Tra Lazio e Luis Alberto qualcosa si è rotto a prescindere

Per il presente la punizione sarà pesante - sottolinea Il Messaggero -, ma il rapporto tra Luis Alberto e la Lazio si è rotto. La sensazione però è che - si legge - nonostante il recentissimo rinnovo, sia così da un po' di tempo. Se non si aggiusteranno le cose a fine stagione le strade si divideranno. Sullo spagnolo non mancano gli estimatori, ma il prezzo non sarà basso. Anche lì, c'è da scommetterci, ci sarà battaglia. Per il momento si tenterà di salvare il salvabile e andare avanti, con Inzaghi che sarà costretto a mediare quasi ogni giorno.