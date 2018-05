Presidente FIGC, convergenza su Abete: quattro componenti con lui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La richiesta per una nuova assemblea elettiva sta partendo". Così Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, al termine dell'incontro con le altre componenti Federali: Lnd, Lega B, Aic e Aia.

La Lega del campionato cadetto è l'unica che non s'è sbilanciata a favore di Giancarlo Abete come nuovo Presidente della FIGC, mentre le altre componenti sono tutte dalla sua parte. "Incontro positivo", ha detto Abete, che a questo punto dovrebbe prendere il posto del commissario straordinario della FIGC Fabbricini senza grossi problemi.

Le componenti a suo favore hanno anche pubblicato un comunicato dopo la riunione. Di seguito il testo.

Le componenti Lega Pro, L.N.D., A.I.C., A.I.A. si sono riunite ed hanno completato la raccolta delle firme dei Delegati per la richiesta di convocazione dell’Assemblea elettiva della F.I.G.C.

Il documento formale è in via di predisposizione e sarà presentato in F.I.G.C. con la candidatura a Presidente del dott. Giancarlo Abete.