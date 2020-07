Presidente Getafe: "Il 10 luglio sorteggio per capire dove giocheremo la gara contro l'Inter"

vedi letture

Il presidente del Getafe Angel Torres ha parlato a Onda Cero soffermandosi anche sulla prossima sfida di Europa League contro l'Inter: "Il sorteggio ci sarà il 10 luglio. C'è una delegazione che sta seguendo la questione, compreso la scelta dei possibili hotel. Le sedi in ballo sono 4. L'Inter finirà il campionato il 2 agosto, poi avrà pochi giorni per preparare la sfida. Noi ne avremo qualcuno in più, ma in estate con 40 gradi non è semplice allenarsi. Magari ci potremo trasferire a Olivia per giocare qualche amichevole contro squadre francesi o tedesche".