Presidente Monza: "Berlusconi-Galliani? Si può chiudere in un mese"

Il presidente del Monza Nicola Colombo, ospite degli studi di Sportitalia, ha parlato così dell'interesse della coppia Berlusconi-Galliani nei confronti della propria società: "Al momento non ho venduto il Monza, non racconto bugie. Ieri sera mi sono trovato con centinaia di messaggi e ho capito che c'è da parte di uno dei gruppi più importanti d'Italia, capitanato da due persone che sanno fare calcio, un interesse per il Monza. Questo non può che farmi piacere, spero di poter approfondire questo interesse nelle prossime settimane. Progetto? Ho scelto il Monza per amore e passione nei confronti della mia primissima squadra. Non l'ho fatto per passione, ho iniziato con un approccio romantico. Ho sempre pensato di poter trovare dei soci che condividessero questo tipo di approccio, un po' originale nei confronti del calcio. Non li ho trovati e ora c'è quest'opportunità per sviluppare un progetto che sento ancora mio. Se dovesse andare avanti questa trattativa, vorrei condividere questo tipo di progetto. Bisogna puntare sui giovani italiani per portare il Monza a certi traguardi che probabilmente, senza risorse economiche o gestionale nuove, sarebbero impossibili da raggiungere. Penso ad esempio all'idea romantica della conquista della prima Serie A del Monza. Berlusconi presidente? Non lo so, non abbiamo ancora parlato di maggioranza o minoranza. Io vorrei continuare un progetto in cui credo molto. Tempistica? Se vogliono fare l'operazione si tratterà di un mese al massimo".