Presidenza FIGC, spunta la candidatura di Gianluca Vialli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIGC si avvicina con fatica alla data del 22 ottobre, giorno in cui dovrebbe uscire fuori il nome del prossimo presidente. Il candidato forte, si legge su Il Mattino, è ancora Giancarlo Abete, anche se restano dubbi sulla sua candidabilità tenendo conto del limite dei mandati. Nel caso dovesse essere escluso il suo nome scenderebbe probabilmente in campo Sibilia, anche se per il quotidiano è spuntato a sorpresa il nome di Gianluca Vialli. Gli outsider? Tanti e diversi, da Umberto Gandini della Roma a Fabio Gallia (ex ad di Cassa Depositi e Prestiti) passando per Mario Orfei (ex dg della Rai).