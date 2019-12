Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una fumata nera in Lega Serie A per l'elezione del presidente, dopo le dimissioni di Gaetano Miccichè. Oggi si è tenuta la seconda assemblea elettiva ma in nessuna delle tre votazioni si è raggiunto il quorum di 14 voti. Paolo Dal Pino si è fermato a 13 preferenze nelle prime due tornate per poi scendere a 12 nella terza e ultima. I club si rivedranno l’8 gennaio, per la terza assemblea, in cui il quorum calerà a 11 voti (50% + 1). In caso di stallo la Lega, già affidata al commissario ad acta Mario Cicala, rischia il commissariamento. Dall'Assemblea, terminata pochi minuti fa, il primo ad uscire è stata la Fiorentina rapparesentata da Joe Barone. Non sono previste dichiarazioni pubbliche da parte dei club.