Preso Thorsby, intrigo Tonelli. Kownacki conteso: il punto sulla Samp

Un innesto già deciso per il futuro, un valzer degli attaccanti a cui la Sampdoria deve decidere se partecipare o no.

IN ENTRATA

Il colpo già fatto è quello che porta Morten Thorsby all'ombra della Lanterna. Duttile centrocampista classe '96, arriva dall'Heerenveen, a partire dalla prossima estate. In attacco, sfuma, o quasi, Manolo Gabbiadini, più vicino al Betis. Resta viva la pista Destro, bloccata quella che porta a Schick . In porta sarà riscattato a breve Emil Audero, con la Juve però pronta al controriscatto. Da risolvere, a proposito, il futuro di Lorenzo Tonelli: la Samp deve discutere col Napoli per trattare la cifra pattuita per il suo riscatto, per ora giudicata eccessiva.