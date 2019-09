Pressing, Immobile e tanta Lazio: biancocelesti avanti 1-0 sulla SPAL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanta Lazio, poca SPAL. E Ciro Immobile su rigore: il primo tempo della gara di Ferrara finisce 1-0 in favore dei biancocelesti, grazie al gol del bomber campano dal dischetto. Da segnalare la lunga attesa per capire se fosse effettivamente giusto concedere il calcio di rigore: il VAR ha valutato dapprima (per quasi quattro minuti) la posizione di Parolo sul lancio che ha dato il via all'azione, poi Calvares al monitor ha rivisto il tocco di Tomovic, con la mano. Pochi dubbi, stando alle nuove regole che già tanto hanno fatto discutere. Dagli undici metri Immobile non sbaglia: palla da una parte e Berisha dall'altra.

Il resto, come detto, è più Lazio. E il vantaggio è comunque meritato: gli ospiti partono fortissimo, con un pressing asfissiante che non lascia margini d'errore agli avversari. Poco prima dell'azione che porta al rigore, Felipe Caicedo colpisce il palo esterno con una gran botta da fuori. Segnato il gol, la squadra di Inzaghi non molla e quella di Semplici va in difficoltà soprattutto tra centrocampo e difesa, rendendosi pericolosa soltanto con le palle inattive. Da segnalare: un paio di svarioni di Reca, laterale sinistro ex Atalanta, che valgono altrettante occasioni da gol per i capitolini. Sulla più ghiotta, è bravo Berisha a neutralizzare il tiro di Luis Alberto col sinistro.