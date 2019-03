© foto di Federico Gaetano

Il Bologna continua a lottare per la salvezza, ma intanto la dirigenza deve iniziare a valutare le situazioni legate ai prestiti. In caso di salvezza scatterà l'obbligo di riscatto per Riccardo Orsolini dalla Juventus a 12 milioni, scrive la Gazzetta dello Sport. Stessa sorte toccherebbe a Nicola Sansone, per il quale serviranno 9 milioni da girare al Villarreal. Quindi Roberto Soriano: il centrocampista ha convinto Sinisa Mihajlovic e per trattenerlo in rossoblù la società del presidente Saputo è pronta a sborsare i 12 milioni richiesti. Per un totale, considerando i 3 cartellini, di 33 milioni di euro.