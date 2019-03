© foto di Federico Gaetano

La Gazzetta dello Sport analizza le situazioni dei vari giocatori delle squadre italiane in prestito con diritto/obbligo di riscatto. La prima squadra ad essere analizzata è la Fiorentina ed in particolar modo Luis Muriel: il colombiano ha avuto un impatto devastante e il club gigliato sborserà senza alcun dubbio i 14 milioni pattuiti col Siviglia per il riscatto. Nessuna chance per Marko Pjaca, che tornerà alla Juventus, mentre il destino di Edimilson Fernandes sarà legato soprattutto al prossimo allenatore. Per riscattarlo dal West Ham serviranno 9 milioni di euro, non pochi. Chiusura con Kevin Mirallas: i 7 milioni previsti dai contratti sono tanti nonostante l'impatto apprezzabile del belga. Per questo secondo la rosea a fine stagione tornerà all'Everton.