© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa, scrive la Gazzetta dello Sport, è fra le squadre che stanno studiando la linea estiva in merito ai diritti/obblighi di riscatto dei vari giocatori in prestito. Per Antonio Sanabria scatterà l'obbligo a 18 milioni se dovesse segnare altre 6 reti da qui a fine stagione. In caso contrario l'ex Betis resterà a Genova comunque un'altra stagione in prestito. Andrea Favilli sarà riscattato dalla Juve, Lukas Lerager dal Bordeaux. Restano dubbi, invece, su Daniel Bessa e Esteban Rolon per i quali Verona e Malaga chiedono rispettivamente 5 e 4 milioni.