Prestiti Juve, Hans Nicolussi Caviglia si prende anche l'elogio di Serse Cosmi

Il nuovo possibile crack del calcio italiano la Juve se lo è costruita in casa. Hans Nicolussi Cavigilia, centrocampista classe 2000 cresciuto nel vivaio bianconero dai Pulcini all’Under 23 (con tanto di esordio in Prima Squadra) e adesso in prestito al Perugia, si prende l’elogio del suo attuale allenatore, Serse Cosmi. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha fatto il suo nome circa il giovane che lo ha più impressionato nel corso della questa stagione. “Scelgo uno dei nostri: Nicolussi Caviglia, un centrocampista di grande prospettiva – ha detto -. Avrà la possibilità di crescere visto che è della Juve”. Sul giovane ci sono tanti club di Serie A, i bianconeri puntano tanto su di lui guardando al futuro e vogliono farlo crescere più possibile in questa fase. Il primo anno di tirocinio a Perugia è da voti pieni.