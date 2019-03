© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la Sampdoria, scrive la Gazzetta dello Sport, è arrivato il momento delle riflessioni in merito alle situazioni di Riccardo Saponara e Gregoire Defrel. Le ultime gare stagionali, per la rosea, saranno utili per capire se esercitare i due riscatti da 9 e 12,75, rispettivamente con Fiorentina e Roma. Diverso il discorso di Lorenzo Tonelli: il centrale ha l'obbligo di riscatto alla 21esima presenza, ma difficilmente la Samp lo farà arrivare a questo traguardo e così il difensore farà rientro a Napoli.