Preziosi: “Milan? Illazioni”. Poi l'ironia: “Semmai prenderei il Real Madrid”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Genoa, Enrico Preziosi, smentisce le notizie delle ultime ore che lo volevano pronto ad acquistare quote del Milan. Il presidente del grifone, riporta Gazzetta.it, ha detto che queste sono “voci da considerare come illazioni prive di ogni fondamento. Anche perché - è la conclusione ironica di Preziosi - se dovessi fare un investimento proverei a prendere il Real Madrid". Non trovano dunque conferme le indiscrezioni che volevano Preziosi diventare socio di minoranza di Mister Li al 20%, per una cifra vicina ai 150 milioni di euro.