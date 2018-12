Preziosi: "Cassano si era proposto, ma era in parabola discendente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha svelato un interessante retroscena di mercato con protagonista Antonio Cassano: "Si era messo a lustro per venire da noi ma poi è entrato in un loop di scelte confuse, tipiche di un uomo nella parabola discendente. Quando stava bene, faceva la differenza. L’avrei preso, ma il passato sampdoriano non aiutava. Gli dissi di fare quattro chiacchiere con Juric, che non volle incontrarlo".