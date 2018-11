Preziosi conferma Juric: "La squadra ha dato dei segnali incoraggianti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prende la parola Enrico Preziosi. Il numero uno del Genoa dalle colonne de Il Secolo XIX fa il punto sulla posizione di Ivan Juric sulla panchina del Grifo e non solo: "Da tifoso mi contesterei. Perché la squadra è forte ma i risultati sono al di sotto delle attese. Un conto però è criticare, un conto è esporre uno striscione vergognoso come quello apparso nella Nord. Ma ora voglio pensare al derby, vogliamo riuscire a spezzare questa serie negativa che dura da troppo tempo. Juric? La squadra ha fatto una buona prestazione e, come a Milano, ha perso alla fine solo per un episodio. Stavolta è stata un'autorete, in questo momento non siamo fortunati. penso che il lavoro di Juric potrà venire fuori, già in queste partite si sono visti alcuni segnali. Ieri ci siamo incontrati e abbiamo parlato a lungo della gara. La squadra ha dato dei segnali incoraggianti e non ci sono più solo episodi come accadeva con Ballardini. Tutti noi, però siamo legati ai risultati e sono fondamentali, devono iniziare ad arrivare. E adesso ci sono due settimane per preparare il derby".